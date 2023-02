Sie kleben sich auf Straßen fest, blockieren Autobahnen und sorgen mit ihren Aktionen im ganzen Land für Aufruhr: die Aktivist*innen des Bündnisses "Letzte Generation". Mittlerweile besser bekannt als "Klima-Kleber" wollen sie sich für den Klimaschutz starkmachen - und das seit bereits über einem Jahr. Ob sich ihre Hartnäckigkeit auszahlen wird, steht wohl in den Sternen. Bei der Bevölkerung stießen die Proteste allerdings nicht selten auf Gegenproteste und Wut.

Für einen Eklat sorgten zuletzt zwei der Aktivisten mit einem Urlaubsflug nach Bali. Nach Berichten der Bild sollten Luisa S. und Yannik S. eigentlich zu einem Gerichtstermin erscheinen, weil sie bei einer Aktion im September 2022 mit anderen "Klima-Klebern" zusammen die B10 bei Stuttgart blockierten. Vor Gericht tauchten sie jedoch nicht auf, da sie sich bereits auf der zu Indonesien gehörenden Insel befanden. Doppelmoral lautete anschließend der Vorwurf. Mittlerweile räumten die Aktivist*innen Fehler ein. Nichtsdestoweniger bleibt diese Aktion ein "gefundenes Fressen", um die "Klima-Kleber" auf die Schippe zu nehmen.

"Man muss halt auch mal lachen können": Fränkische Band "Die Dorfrocker" nehmen Klima-Kleber auf die Schippe

Das machte sich die fränkische Band "Die Dorfrocker" nun zur Aufgabe. Die Party-Rock-Band aus dem unterfränkischen Kirchaich, bestehend aus Philipp, Tobias und Mark Thomann, veröffentlichte über ihre Social-Media-Kanäle mehrere Videos, in denen sie Aktionen der "Klima-Kleber" auch mal "humorvoll betrachten" wollen, wie die drei Musiker gegenüber der Bild erzählen. "Es ist ja ein ernstes Thema, aber man muss im Leben halt auch mal lachen können", erklärt Sänger Tobias Thomann.

Gitarrist Philipp Thomann fügt mit einem Bierkrug in der Hand hinzu: "In diesem Sinne: Lieber mal einen heben, anstatt sich festzukleben: Prost!". Den Fans scheinen die Videos zu gefallen. Mit verändertem Text vom Klassiker "Über den Wolken" besingen die Dorfrocker den Flug der Aktivisten nach Bali: "Über den Wolken, muss euch das Klima wohl scheißegal sein. Eure Ängste nur verlogen, oh Mann. Und morgen klebt ihr euch wieder wo dran. Und alles, was euch sonst so wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein." Darunter stehen zahlreiche Kommentare, wie "Mega cool!", "Ihr seid genial!" oder "Endlich Leute, die sich trauen ihre Meinung öffentlich zu bekunden. Alle Achtung und lieben Dank!"

Ob die Fans und auch die "Klima-Kleber" auf weitere Videos der Band gespannt sein dürfen, ist bislang nicht bekannt. Dass es weitere Aktionen der Aktivist*innen der "Letzten Generation" geben wird, dürfte allerdings recht sicher sein.