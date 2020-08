Der Landkreis Haßberge früher und heute: Fotos erzählen Geschichte(n)

Bilder sagen mehr als tausend Worte – besonders, wenn sie Historisches beschreiben. In Zeil feierte das Fachwerk seine Wiedergeburt und in Untersteinbach überlebte eine Todgeweihte.

Gingen die Zeiler vor 100 Jahren am Geburtshaus Abt Degens in der Hauptstraße vorbei, bot sich ihnen ein Anblick, der heute kaum mehr vorstellbar ist: Das Holzgebälk der Fassade war verputzt – das Haus sollte steinern wirken. Damit war das Gebäude nicht allein: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden viele Fachwerkfassaden kaschiert.