Hofheim aktualisiert vor 58 Minuten

Brand

Mehrfamilienhaus in Brand - Mann (23) verletzt nach Löschversuch

In Hofheim in Unterfranken hat am Dienstagabend ein Haus gebrannt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm die Ermittlungen zu einem Wohnungsbrand am Dienstagabend, durch den ein Mann leicht verletzt wurde. Nun ist die Brandursache klar.