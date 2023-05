Ein unbekannter Mann gab sich in Haßfurt gegenüber einer Seniorin als Polizeibeamter aus und bestahl die Dame.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (26. Mai 2023) in der Brüder-Becker-Straße, teilte die Polizeiinspektion Haßfurt mit. Der Täter klingelte an der Haustür der Dame, die daraufhin aus dem Fenster des ersten Obergeschosses blickte und einen dunkel gekleideten Mann im Alter von circa 50 Jahren. Die spätere Geschädigt öffnete dem Unbekannten die Hauseingangstür, woraufhin dieser einen vermeintlichen Polizeiausweis vorzeigte.

Trickdiebstahl in Haßfurt: Unbekannter gibt sich als Polizist aus

Daraufhin begab er sich in die Wohnung der Geschädigten und begann diverse Schubläden und Fächer nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Auf Nachfrage durch die ältere Dame entgegnete der Mann, dass bei der Dame eingebrochen worden sei und er sich nun vergewissern müsse, ob sich all ihre Wertsachen noch in der Wohnung befänden.

Als der Mann die Wohnung der Seniorin verlassen hatte, stellte diese fest, dass ihr 600 Euro Bargeld, welche sich zuvor in einer Schublade befanden, entwendet wurden.

Die Polizeiinspektion Haßfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die am Donnerstag in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, diese unter der Telefonnummer 09521 927-0 zu melden.

Polizei warnt vor Trickdiebstählen

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, um erneut vor derartigen Trickdiebstählen zu warnen und gibt folgende Tipps.

Polizeibeamte durchsuchen keine Wohnungen von Geschädigten im Zusammenhang mit Einbrüchen nach Wertgegenständen.

Es zur Durchsuchung von Wohnungen einer richterlichen Anordnung, welche den Betroffenen ausgehändigt wird.

Im Zweifelsfall wird gebeten die 110 zu wählen und dort zu erfragen, ob es sich bei den anwesenden, in zivil gekleideten Personen, um echte Polizeibeamte handelt.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild