Eine arbeitsreiche Woche hat die Freiwillige Feuerwehr in Haßfurt auf Trab gehalten. Insgesamt ereigneten sich sieben Einsätze in fünf Tagen, so die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Der erste Alarm erfolgte bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag (09./10. Juli 2023). Da eine Explosion vermutet wurde, rückte ein großes Aufgebot von Rettungskräften nach Steinsfeld aus. Anders als aufgrund der Meldung vermutet, handelte es sich aber lediglich um ein brennendes Auto in einer Garage. Mit speziellen Mehrgasmessgeräten überprüfte die Feuerwehr eine mögliche Explosionsgefahr. Da diese aber negativ ausfiel, konnten die Feuerwehrleute den Einsatzort nach dem Löschen des Brandes wieder verlassen.

"Großaufgebot" rückt zu "vermuteter Explosion" aus - Sieben Einsätze in fünf Tagen für Feuerwehr Haßfurt

Nachdem die Feuerwehr bereits am Dienstag am Abend erst wegen eines Flächenbrands nach Westheim ausrücken musste und am selben Abend auch ein Feld bei Krum gelöscht werden musste, setzte am Mittwochnachmittag um 14.57 Uhr ein Blitz ein Feld in Haßfurt in Brand. Als die Feuerwehren aus Haßfurt, Ober- und Unterhohenried vor Ort eintrafen, war das Feuer allerdings bereits gelöscht. Einsetzender Regen und die schnelle Reaktion eines Landwirts kurz nach dem Blitzeinschlag verhinderten nach Angaben der Feuerwehr Schlimmeres.

Auch am Freitag rückte die Feuerwehr zu zwei Flächenbränden aus. Auf der A70 zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Haßfurt waren an zwei Stellen an der Böschung Feuer ausgebrochen und auch ein Brand bei Junkersdorf musste gelöscht werden. Zuvor wurde den die Einsatzkräfte um 7.34 Uhr allerdings zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person alarmiert. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde bei dem Unfall aber niemand eingeklemmt. Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, nahm Betriebsstoffe auf und regelte den Verkehr.

Vor einer hohen Brandgefahr in Wäldern und auf Freiflächen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch in den nächsten Tagen, denn auch dieses Wochenende bleibt es in Franken bei sommerlichen Temperaturen.