Ebern vor 1 Stunde

Flugunfall

Pilot kann bei Landung nicht bremsen: Flugzeug rollt daraufhin in Fluss

Weil die Bahn vom Regen noch nass war, gelang einem Piloten die Landung am Eberner Flugplatz nicht so wie geplant. Seine Maschine rollte weiter bis in die Baunach.