In der Innenstadt von Ebern hat ein "spektakuläres Naturphänomen" am Wochenende einen Ausnahmezustand ausgelöst, wie die Polizei meldet. Ein ganzes Bienenvolk war in der Stadt unterwegs, weshalb es sogar zu Verkehrsbehinderungen kam.

Rund 30.000 Bienen flogen am Sonntagvormittag (7. Mai 2023) durch die Innenstadt, da die Insekten auf der Suche nach ihrer neuen Königin waren. Dabei zogen die Tiere das Interesse etlicher Passanten auf sich, berichtet die Polizeiinspektion Ebern.

Bienenvolk fliegt durch Ebern und steuert neuen Besitzer an

Auf seinem Flug machte das Bienenvolk genau an der richtigen Adresse Halt: Zufälligerweise versammelte sich der Schwarm an der Hauswand eines Eberner Imkers. Dieser nahm sich schließlich der Tiere an. Sie wurden am Abend in einer Bienenkiste untergebracht und von dort aus in ihr neues Zuhause umgesiedelt.

Die Polizei regelte kurzzeitig den Verkehr in der Innenstadt, um vorbeifahrende Rad- und Motorradfahrer vor den umherfliegenden Insekten zu schützen.

