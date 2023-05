Zeil: Mann randaliert in Kneipe - "von mehreren Polizeistreifen nicht zu beruhigen"

Zeil vor 3 Minuten

Flaschenwurf und Faustangriffe

"Von mehreren Polizeistreifen nicht zu beruhigen": Mann randaliert in fränkischer Kneipe - und greift Wirt an

In Haßfurt hat ein Mann in der Nacht zum Sonntag (7. Mai 2023) in einer Kneipe randaliert und mehrere Besucher sowie den Wirt angegriffen. Auch nach Eintreffen der Polizei blieb er äußerst aggressiv.