Im Jahr 1867 wurde er ausgerottet , dann 1996 wieder eingebrgert - und schlielich 2002 siedelte sich der erste im Landkreis Haberge an. Die Rede ist vom Biber. Die Zeiten, in denen es eine Seltenheit war, eine Biberburg oder einen Biberdamm am Flusslauf zu entdecken, sind lngst Geschichte.