Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstag (7. März 23) auf der Autobahn 70 Schweinfurt/Werneck in Richtung Bamberg bei Sand am Main gekommen. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck gegenüber inFranken.de erklärt, war eine Autofahrerin auf einen Lkw am Stauende aufgefahren.

Dadurch habe sich das Fahrzeug unter den Aufhänger geschoben. "Sie ist eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Der Rettungshubschrauber hat sie mit in die Klinik genommen", so der Polizeibeamte. Die Frau sei bei dem Unfall nach aktuellem Stand "sehr schwer verletzt" worden.

Wie ein Pressesprecher des BRK Haßberge gegenüber News5 erklärt, handle es sich bei dem Unfallopfer um eine 51-Jährige, die nun im Uniklinikum Würzburg behandelt werde. Zusammen mit der Feuerwehr hätten 35 Einsatzkräfte am Unfallort auf der A70 geholfen. Eine aktuelle Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Knetzgau und Eltmann in Richtung Bamberg soll laut Polizei in Kürze aufgehoben werden (Stand: 14.30 Uhr). Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck bittet um Zeugenhinweise zur Unfallursache (Tel. 09722/9444-0).

Hinweis: Dies ist eine Erstmeldung. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird der Artikel aktualisiert.