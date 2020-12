Glücklicherweise ohne größeren Schaden blieb am Freitagnachmittag im Zeiler Stadtteil Schmachtenberg ein Zimmerbrand, bei dem sich zum Zeitpunkt des Notrufs noch eine Person im Haus befand.

Als kurz nach 17 Uhr die Feuerwehren aus Zeil, Schmachtenberg und Ziegelanger mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften in der Straße "Im Altengrund" eintrafen, war die 86-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses bereits mit Unterstützung durch Nachbarn und der Schwiegertochter aus dem Anwesen herausgebracht worden. Als Brandherd entpuppte sich ein Adventskranz, der auf einem Sideboard stand. "Wir konnten das Feuer gezielt und wassersparend löschen", sagte der Zeiler Kommandant und Einsatzleiter Tobias Hetterich.

Der eingesetzte Atemschutztrupp hatte die Lage schnell unter Kontrolle und konnte anschließend das Brandgut ins Freie bringen. Anschließend wurde das Haus mit einem Hochdrucklüfter vom Rauch befreit.

Die Seniorin wurde mit einer leichten Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Haßfurt eingeliefert. Ein großes Lob an die drei Zeiler Feuerwehren kam von den Angehörigen. "Wir sind sehr froh, dass unsere Feuerwehren so gut aufgestellt und zu jeder Tages- und Nachtzeit einsatzbereit sind", sagte ein Verwandter vor Ort und dankte den ehrenamtlichen Einsatzkräften für ihr nicht selbstverständliches Engagement.

Der exakte Grund, weshalb der Adventskranz in Brand geriet, ist derzeit noch unbekannt. Im Wohngebäude kam es neben den Beschädigungen an dem Siedebord zu leichten Brandzehrungen an einer Wand und entsprechenden Verrußungen. Der Sachschaden wird von der Polizei derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt.