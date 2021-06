Im Landkreis Haßberge ist es am Montagfrüh (31. Mai 2021) gegen 09.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Ebelsbach gekommen. Wie die Polizeiinspektion Haßfurt in einer Pressemitteilung am Dienstag (01. Juni 2021) berichtet, wurde dabei an der Kreuzung "An der Lohwiese"/"Steinbacher Weg" eine Person schwer verletzt.

Eine 51-Jährige fuhr mit ihrem Wagen von der Georg-Schäfer-Straße in den Steinbacher Weg. Zur gleichen Zeit wollte eine 83-Jährige mit ihrem Auto von der Straße "An der Lohwiese" nach links in den Steinbacher Weg abbiegen. Hierbei übersah sie die eigentlich vorfahrtsberechtigte 51-Jährige, so die Polizei.

83-Jährige nimmt Vorfahrt: 51-Jährige prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Diese kam mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte abschließend gegen einen Baum. Mit schweren Verletzungen musste die Frau in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ob die 83-Jährige verletzt wurde, ist nicht bekannt. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ebelsbach vor Ort. Der Sachschaden beträgt etwa 11.000 Euro.