Die Polizei sucht dringend Zeugen: Wie die Beamten am Donnerstag mitteilen, ist es bereits am Samstag, dem 31.07.2021, beim „Yucata Island Festival“ in Eltmann zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 24-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde.

Mit mehreren Freunden hatte der 24-Jährige kurz nach Mitternacht an der B 26 auf ein Taxi gewartet. Plötzlich legte ein vorbeifahrender schwarzer BMW mit Münchner Kennzeichen eine Vollbremsung ein und der Fahrer stieg aus.

Lebensgefährliche Kopfverletzungen

Der 40 - 50 Jahre alte Mann ging auf die Gruppe zu und es entbrannte ein verbaler Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei stürzte der 24-Jährige, schlug mit dem Kopf auf den Asphalt und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Fahrer des schwarzen BMWs konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich

ca. 40-50 Jahre alt

russischer Akzent

170 cm bis 180 cm groß

normale Statur

Die Polizei sucht dringend nach Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können und werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09521/9270 bei der Polizeiinspektion Haßfurt zu melden.

