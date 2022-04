Hanna und Holger sind schon eineinhalb Jahre im Kulmbacher Tierheim. Die beiden Großkaninchen waren schon oft in der Zeitung, aber niemand möchte den beiden hübschen Tieren ein Zuhause geben. Die Kaninchen stammen aus einer Zucht und wurden dort herausgeholt, um ein schönes Zuhause in einer großzügigen Gehegehaltung zu bieten. Das Frühjahr ist da und die Mitarbeiter des Tierheims wünschen sich so sehr, dass die beiden nun endlich ein eigenes neues Reich für sich bei netten Kaninchenfans finden. Wer Interesse hat, soll sich unter Ruf 092221/91288 (AB benutzen!) melden. Foto: Tierheim Kulmbach