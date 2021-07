Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Kreisstraße CO 11 bei Ebersdorf. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, übersah ein 36-Jähriger um 16.20 Uhr beim Abbiegen von der Kreisstraße in Richtung Biberach einen ihm entgegenkommenden BMW. Dessen 28-jähriger Fahrer konnte dem entgegenkommenden VW des 36-Jährigen nicht mehr ausweichen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls verletzten sich die beiden Fahrzeugführer leicht und wurden vom Rettungsdienst in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Aufgrund der massiven Beschädigungen an beiden Fahrzeugen mussten diese abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße CO 11 komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr Ebersdorf übernahm die Sperrung und Verkehrsumleitung. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt gegen den 36-jährigen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung. red