Zwei Autofahrer werden verletzt

Am Dienstag ereignete sich in Hofheim ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die beteiligten Autofahrer wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Haßfurt gebracht. Gegen 8 Uhr befuhren die beiden Männer mit ihren Autos die "Umgehungsstraße" nördlich der Jahnstraße. Im Begegnungsverkehr kam es bei geringer Geschwindigkeit im Kurvenbereich zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden alle vorhandenen Airbags ausgelöst. Dabei blieben zwei Kinder, die in einem der beiden Pkw saßen, unverletzt. Beide Fahrzeuge, ein Audi und ein Golf, wurden erheblich an der Front beschädigt. Der Schaden wird auf rund 25 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, band die ausgelaufenen Betriebsstoffe ab und nahm verkehrsregelnde Maßnahmen wahr. Abschleppunternehmen kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Pkw. Aufgrund von Auffälligkeiten wurde zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit bei einem Autofahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.