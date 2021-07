Eine Sitzung des Gemeinderates findet am Donnerstag, 22. Juli, um 19 Uhr in der Schule statt. Dabei geht es um den geplanten Solarpark an der Gemeindeverbindungsstraße nach Birkach, die Jahresbeschaffungen 2021 für die Feuerwehren, die Erhaltung der Familiengruft von Schroedel-Siemau im Friedhof in Untersiemau sowie die Erstellung eines Hochwasser- und Starkregen-Vorsorgekonzepts. red