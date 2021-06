Eine Wanderung zum Kreuzberg mit dem Rhönklub-Zweigverein findet am Sonntag, 10. Juli, statt. Die Gesamtstrecke beträgt rund 26 Kilometer, die Laufgeschwindigkeit vier Kilometer pro Stunde. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrplatz in Premich. Sollten es die aktuellen Corona-Regeln zulassen, ist eine Einkehr in der Klostergaststätte geplant, alternativ Rucksackverpflegung. Anmeldung bei Wanderführer Gerhard Antlitz bis Sonntag, 4. Juli, unter Tel. 0176/9575 09 97 und per E-Mail (gerhard.antlitz@mail.de). Für die Teilnahme an den Wanderungen vom Rhönklub muss man kein Mitglied sein. Festes Schuhwerk ist notwendig, Wanderstöcke werden empfohlen. sek/Foto: Archiv/Annett Lüdeke