Der Lions Club Bayreuth-Kulmbach bietet ein Seminar zum Thema "Zukunft in Vielfalt" an. Es richtet sich an Lehrkräfte, Sozialpädagogen und Gruppenleiter, die mit kulturell heterogenen Gruppen über einen längeren Zeitpunkt arbeiten. Ziele sind die Stärkung der interkulturellen Kompetenz bei Schülern, die Förderung der Bereitschaft zur Integration und die Verbesserung des Lern- und Klassenklimas. Es findet am Donnerstag, 12. Mai, 9 Uhr, bis Freitag, 13. Mai, 13 Uhr, in den Räumen der Ihnen-Group, Am Kressenstein 26 statt. Anmeldung formlos mit Angabe der Schule und Bestätigung der Dienstbefreiung per E-Mail an jacobsfelix@aol.com. red