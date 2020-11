Michael Memmel Manchmal zählt jede Zeile und jedes Wort! Wie bei dem Aufsteller, mit dem kürzlich eine Apotheke in der Bamberger Innenstadt geworben hat. "Wieder da Kinder", hieß es da zunächst, und die Frage ploppte auf: Oh Gott, welche Kinderlein waren denn verschwunden? Hoffentlich ist ihnen nichts passiert! Die nächste Zeile dramatisierte die Lage gar noch: "Einweg-OP" stand da, und im Kopf tauchten prompt blutige Bilder von finalen Skalpell-Schnitten auf. Wie gut, dass in der folgenden Zeile noch das Wort "Maske" kam. Ach so, es geht nur um einen Mund-Nasen-Schutz für die Kleinen. Der Preis von 1 Euro das Stück wäre für Kinder tatsächlich auch außerordentlich günstig.