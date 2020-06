"Die Kneipe hat nach wie vor zu. Dafür hat am Wochenende mein Biergarten, im Hof direkt hinter der "Funzl", eröffnet. Ich freue mich riesig, dass die Stadt das genehmigt hat. Dort haben 80 Leute Platz. In den letzten Wochen mussten wir Wirte alle schauen, wie die Unkosten gedeckt werden können. Das Leben geht weiter und die Pacht geht weiter. Eine Kneipe braucht eben den Tagesumsatz. Aber die Sicherheit und Gesundheit gehen einfach vor. Ich habe die Corona-Zeit genutzt und renoviere nach wie vor. Neue Polster, neue Farbe an der Wand und so weiter. Wenn es wieder los geht und ich wieder aufmachen darf, soll alles in neuem Glanz erscheinen."