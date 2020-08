Wurzbüschel mit der Sorte Triticale

Auch in diesen besonderen Zeiten kann der Heimat- und Trachtenverein das Brauchtum des Wurzbüschels aufrechterhalten. Der Kräuterstrauß enthält eine Vielzahl an Heilkräutern und Blumen. Die Beziehung zur Gesundheit aus der Natur und die christlichen Verbindungen sind weit verbreitet.

Die Zusammensetzung eines Wurzbüschels folgt traditionellen Gepflogenheiten, hat sich aber immer wieder angepasst, zum Beispiel nach der Witterungs- und Erntezeit, persönlicher Einstellung usw. Im Wurzbüschel des Heimat- und Trachtenvereins Heroldsbach werden in diesem Jahr zwei Getreidesorten besonders auffallen, die alte wiederbelebte Sorte des Dinkels und die neue Sorte des Triticale.

Die ältesten Funde von Dinkel stammen aus dem 6./5. Jahrtausend v. Chr. Im 18. Jahrhundert war Dinkel ein wichtiges Handelsgetreide. Die Ortsnamen Dinkelsbühl und Dinkelscherben (Ähren in ihrem Wappen) zeigen, wie hoch dieses Getreide geschätzt wurde. Das unreife Getreide wird Grünkern genannt und zu Suppen oder Grünkernküchle verarbeitet. Dinkel wird im Biobereich, der Hildegard-Medizin und von vielen Allergikern geschätzt.

Das Getreide Triticale ist eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Seine Grannen sind circa drei bis fünf Zentimeter lang und vierkantig. Vom Weizen stammen die hohen Erträge und das kurze Stroh, vom Roggen die Vorteile der geringen Ansprüche an das Klima und an die Bodenqualität.

Gedenkgottesdienst

Ein Gedenkgottesdienst für die verstorbenen und lebenden Mitglieder des Heimat- und Trachtenvereins findet am Festtag Mariä Himmelfahrt, 15. August, 10 Uhr, auf der Pfarrwiese in Heroldsbach statt. Der Verein hofft, dass viele Brauchtumsfreunde in fränkischer Tracht daran teilnehmen.

Wurzbüschelbinden

Wer beim Wurzbüschelbinden am Vorabend, Freitag, 14. August, helfen möchte, melde sich beim Vorsitzenden Edwin Dippacher, Telefon 09190/1254. Die bunten Wurzbüschel werden Mitglieder vor Beginn des Gottesdienstes gegen eine kleine Spende anbieten. red