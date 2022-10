Der Chor "Takzente " aus Bad Königshofen hat auch unter den schwierigen Corona-Bedingungen in den letzten beiden Jahren ein neues Programm einstudiert, das nun in einer Konzertreihe rechtzeitig zum 20-jährigen Bestehen des Chores präsentiert werden kann. Die Sängerinnen und Sänger führen eine Mischung aus A-cappella-Stücken und Liedern mit Bandbegleitung sowie deutschen und englischen Titeln auf. Veranstaltungsorte sind das Abteigebäude von Maria Bildhausen am Samstag, 29. Oktober, und der Kursaal von Bad Bocklet am Samstag, 5. November. Karten für Bad Bocklet gibt es bei der Kurverwaltung, für Maria Bildhausen und Bad Bocklet bei Papier Schmitt in Bad Neustadt sowie bei Optik Schleelein in Bad Königshofen und Dagmar Kolb, Tel. 09761/23 97. Foto: Frank Selzam