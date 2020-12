Handel mit Verantwortung, Wissen, direkt, bio und fair, das schreiben sich Sonia Al-Kass und Ina Kudlich mit ihrem Café und Laden "mokka makan" schon lange auf die Fahnen. Diese Überzeugung führte sie auch zu mehreren Reisen in ein Anbaugebiet von außergewöhnlichem Kaffee, Spitzenpfeffer und ursprünglichen Gewürzen, nämlich Wayanad (Kerala) in Indien. Längst fühlen sie sich den Leuten dort besonders verbunden.

So entstand im Januar 2020 die Idee zu einem Kalender mit vielen Funktionen: Er lädt mit stimmungsvollen Bildern zu einer Reise durch diese besondere Gegend ein. Er bietet mit indisch inspirierten Erzählungen Rolf-Bernhard Essigs das Jahr über heitere Erkenntnisse. Vor allem unterstützt man mit dem Kauf des Kalenders und dem der Gewürze aus Wayanad die Anstrengungen zur Erhaltung einer einzigartigen biologischen Vielfalt vor Ort und schafft soziale Perspektiven.

Die Inhaberinnen Ina Kudlich und Sonia Al-Kass handeln genau in diesem Sinn: "In einer Zeit, in der Konzerne und Firmen ihre Aufträge Hals über Kopf storniert haben und ArbeiterInnen in den Produktionsländern über Nacht ohne Arbeit und ohne Perspektive zurückgelassen haben, haben wir wie geplant das Jahresgehalt einer neu geschaffenen Stelle in der Kooperative Vanamoolika in Wayanad finanziert."

Der Kalender 2021 "Streifzug durch Wayanad, Indien - mit Erzählungen von Rolf-Bernhard Essig" ist - mit einer kleinen Kostprobe aus Wayanad - direkt erhältlich im mokka makan, Vorder Graben 4, info@mokka.makan.de oder telefonisch unter 0951 20876990. red