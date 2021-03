BBC-Kapitän Christopher Wolf wendet sich selber mit einem persönlichen Statement an die Öffentlichkeit:

"Liebe Fans, Freunde und Unterstützer des Coburger Basketballs, liebe Basketball-Community in Deutschland,

natürlich war die Diagnose Krebs ein Schock und nicht leicht zu verdauen. Doch ich schaue schon nach vorne: Das ist nun der Gegner, den es zu besiegen gilt, und ich werde nicht aufgeben, bis ich diesen Kampf gewonnen habe. Gemeinsam mit meiner Familie, meinen Freunden, meinen Teammates, dem Club und ganz Basketball-Deutschland an meiner Seite weiß ich, dass ich das schaffen werde!

Ich kann mich glücklich schätzen, dass der Krebs entdeckt wurde, so dass die Chancen auf eine Heilung gut stehen. Trotzdem wird die nächste Zeit wahrscheinlich härter als alles andere, was ich jemals erlebt habe.

Ich bin jedem, der mich in diesem Kampf unterstützt, sehr dankbar. Es ist gut zu wissen, dass ich nicht allein bin. An den Tagen, an denen es mir aufgrund der Therapie hundsmiserabel gehen wird, wird Eure Unterstützung ein Lichtblick sein. Aber dieser Kampf wird auch meine ganze Kraft brauchen. Die Ärzte haben mir klargemacht, dass sie mir nicht mein Leben in den nächsten Monaten erleichtern, sondern mich heilen wollen. Das wird eine verdammt harte Zeit.

Ich möchte Euch deshalb bitten, mir etwas Ruhe zu gönnen. Verzichtet bitte auf direkte Nachrichten bei Instagram, Whatsapp und Co. Der BBC wird mir morgen eine Mailadresse einrichten, chriswolf@bbc-coburg,com. Auch über die Kanäle des BBC auf Facebook und Instagram könnt Ihr Nachrichten an mich hinterlassen. Ich freue mich riesig über Eure Anteilnahme, Eure guten Wünsche und über alle Nachrichten, die dort ankommen, die mir der BBC dann von Zeit zu Zeit gesammelt übergibt.

Ich danke Euch für euer Verständnis. Und schon heute denke ich an den Tag, an dem mir die Ärzte das grüne Licht geben, mein Leben, wie ich es kenne, wieder aufzunehmen. Dann sehen wir uns wieder auf der Lauterer Höhe.

Fuck Cancer - Krebs hat sich mit dem Falschen angelegt!

Euer Chris Wolf