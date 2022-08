Waldfenster vor 18 Stunden

Freizeit

Wissen rund um die Erste Hilfe

Unter dem Motto "Erste Hilfe 5.0" haben sich die ehrenamtlichen Mitglieder der Helfer vor Ort (HvO) im Markt Burkardroth auch in diesem Jahr am Ferienprogramm der Marktgemeinde beteiligt. In einer...