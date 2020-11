Ein erfolgreiches Weihnachtsgeschäft wird auch in Bamberg für das Überleben einiger Einzelhandelsgeschäfte entscheidend sein. Die Umsatzeinbußen in diesem Corona-Jahr waren für viele Unternehmen dramatisch. "Viele Bamberger haben in den vergangenen Monaten bereits gezeigt, dass sie die Geschäfte ihrer Stadt aktiv unterstützen, und haben ganz bewusst lokal eingekauft", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Mit der Fotokampagne "Wir schenken lokal!" wollen die Stadt Bamberg und der Stadtmarketingverein Bamberg nun diese Unterstützung sichtbar machen.

Dafür sollen sich Bamberger, die in der Stadt ihre Weihnachtsgeschenke kaufen, vor dem Geschäft fotografieren und dieses Foto mit dem Untertitel "Ich habe hier ein Geschenk für ... gekauft" an die Pressestelle der Stadt Bamberg schicken. Die Fotos werden dann auf der Homepage und den Social Media-Kanälen der Stadt veröffentlicht. Die Idee dahinter ist es, die Vielfalt des Bamberger Einzelhandels als bessere Alternative zum anonymen Onlinehandel sichtbar zu machen.

Unter den Einsendungen werden City-Schexs im Wert von einmal 100 Euro und fünfmal 20 Euro (gesponsert vom Stadtmarketing Bamberg e. V.) verlost. Die Vergabe der Gewinne erfolgt im Januar im Rahmen einer Preisverleihung. Die Initiatoren hoffen in ihrer Mitteilung, dass sich möglichst viele Kundinnen und Kunden an dieser Aktion beteiligen. red