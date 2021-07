Ein Tag voller wilder Frauenkräuter, Freytanz, Frauenrhythmus, gestalterischen Elementen, Räuchern, Kräuterverarbeitung und vielem mehr findet am Samstag, 24. Juli statt. Die Veranstaltung trägt das Motto "Wilde Frauenkraft" und findet von 10.30 bis 17 Uhr in Bad Bocklet statt. Katja Reith und Daniela Röder begleiten die Veranstaltung. Wer daran teilnehmen möchte oder weitere Informationen benötigt, meldet sich bei Daniela Röder, unter der Tel.Nr.: 0175/326 96 32 an. sek