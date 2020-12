Der Markt Gößweinstein betreibt für die Ortsteile Hungenberg, Kohlstein und Unterailsfeld eine eigene Wasserversorgung, die sogenannte Kohlstein-Gruppe. Während der letzten Sitzung des Jahres stimmten die Marktgemeinderäte von Gößweinstein nun einstimmig der Übertragung einer Pumpleitung im Rahmen der technischen Betriebsführung an die Wiesent-Gruppe zu.

Die Kohlstein-Gruppe verfügte noch nie über eine eigene Quelle und bezog ihr Trinkwasser jahrzehntelang aus der Quelle der Trinkwasserversorgung des Nachbarortes Tüchersfeld, die von der Stadt Pottenstein betrieben wurde. 2015 musste die Quelle der Trinkwasserversorgung Tüchersfeld im Püttlachtal allerdings aus mehreren Gründen vom Netz genommen werden, unter anderem wegen eines fehlenden Wasserschutzgebiets.

Im Rahmen des Pilotprojektes "Interkommunale Zusammenarbeit in der öffentlichen Wasserversorgung" wurde im November 2015 daher ein Kooperationsvertrag zwischen dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Wiesent-Gruppe und dem Markt Gößweinstein abgeschlossen. Von Rackersberg bis Tüchersfeld wurde eine Überlandleitung gebaut, ebenso erfolgte der Bau einer Verbundleitung zwischen Tüchersfeld und Hungenberg zum Anschluss der Kohlstein-Gruppe an das Netz der Wiesent-Gruppe und die Regelung der Wasserlieferung an den Markt Gößweinstein.

Mit der Versorgung der Gößweinsteiner Ortsteile der Kohlstein-Gruppe durch die Wiesent-Gruppe wurde am 12. September 2016 begonnen. Ein entsprechender Wasserlieferungsvertrag wurde ebenso abgeschlossen, und die Kohlstein-Gruppe wurde sogenannter Wassergast der Wiesent-Gruppe. Am 1. Januar dieses Jahres wurde die Betreuung der gemeindeeigenen Wasserversorgungsanlage der Kohlstein-Gruppe ebenfalls von der Wiesent-Gruppe übernommen.

Mit Schreiben des Wasserwirtschaftsamts Kronach wurde dem Wasserzweckverband der Wiesent-Gruppe nun mitgeteilt, dass einer Sanierung der Pumpleitung vom Ortsrand Behringersmühle nach Kohlstein im Rahmen des erlassenen Förderbescheids zugestimmt wird. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass sich die zu sanierende Leitung im Eigentum der Wiesent-Gruppe befindet.