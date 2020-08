Werner Plesch gestorben

Die evangelischen Kirchengemeinden Rügheim und Kleinmünster trauern um ihren ehemaligen Hirten, Pfarrer und Dekan im Ruhestand Werner Plesch, der am 30. Juli, nach seinem erfüllten und gesegneten Leben gestorben ist.

Werner Plesch war laut einer Pressemitteilung von 1977 bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1995 Ortspfarrer und evangelischer Dekan in Rügheim. Hier kümmerte er sich 18 Jahre lang um die Pfarrer im Dekanatsbezirk und den Erhalt und den Ausbau von Kirchengebäuden, förderte 28 Posaunenchöre, verteilte den Schulunterricht und hielt stets engen Kontakt zur Bevölkerung. In seiner Amtszeit sorgte er für die Renovierung zahlreicher kirchlicher Gebäude in seinen Gemeinden Kleinsteinach, Kleinmünster und Rügheim. So die Erweiterung und Renovierung des Gemeindehauses in Kleinsteinach, die Erneuerung des Schulsaals in Kleinsteinach oder der St.-Salvatorkirche in Kleinmünster mit der 300-Jahrfeier.

Kaum hatte er damals in Rügheim seine Stelle angetreten, befasste er sich mit dem Bau des Martin-Luther-Hauses, welches am 8. Juli 1979 eingeweiht wurde. Über 18 Jahre war er treuer Seelsorger und Freund in den Kirchengemeinden. Viele Gemeindeausflüge organisierte er zusammen mit seiner Frau Ilse. Anlässlich des Kindergartenfestes im Jahr 1978 hat er eine Altherrenfußballmannschaft aus der Taufe gehoben, denn Fußballspielen war eine Leidenschaft von ihm.

Viele Jubiläen wurden in seiner Amtszeit gefeiert. Unter anderem 1980 ein Glockenjubiläum, 1983 wurde der erste Erweiterungsbau des Kindergartens eingeweiht, 1984 das 60-jährige Bestehen des Posaunenchors Rügheim, 1988 mit dem Spiel der Kinder von der "Himmelsleiter" die neue Treppe am Kirchhof und das 10. Jubiläum des MLH mit der Enthüllung des Findlings am 9. Juli 1989.

Baum der Freundschaft

Die Einweihung des zweiten Erweiterungsbaus des Kindergartens mit dem 75-jährigen Bestehen des Diakonievereins wurde am 14. Februar 1993 gefeiert. Ein Baum der Freundschaft mit der KG Kleinmünster wurde im November 1993 an der Mechenrieder Straße gepflanzt. Vom 24. bis 26. Juni 1994 hielten die Rügheimer die 1180-Jahrfeier mit offiziellem Abschluss der Außenrenovierung der Kirche ab. Das jährliche Skat- und Schafkopfturnier, dessen Reinerlös wohltätigen Zwecken zugeführt wurde, stellte Plesch auf die Beine.

18 Jahre war er Vorsitzender des Diakonievereins, der für den Kindergarten zuständig ist, und pflegte gute Kontakte zu anderen Vereinen. Dies war deutlich zu spüren bei den Dankabenden zu seiner Verabschiedung im Jahr 1995. Als Seelsorger hatte er das "Herz am rechten Fleck", seine Gemeindearbeit und die Gottesdienste ließen ihn ein Teil der Gemeinde sein. red