Werky, ein Marktplatz für faire Produkte aus sozialen Manufakturen, hat seinen ersten Online-Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Auf werky.de/Weihnachtsmarkt zeigen Werkstätten für Menschen mit Behinderung auf ihrem eigenen digitalen Stand ihre Produktvielfalt. Die Barmherzige Brüder gemeinnützige Behindertenhilfe GmbH bietet kreative Geschenkideen vom Tischkicker bis hin zu Insektenhotels.

"Wir freuen uns, als Werkstatt den Werky-Weihnachtsmarkt nutzen zu können. Wenn die Märkte in diesem Jahr durch Corona ausfallen, fehlt nicht nur der Umsatz, sondern unseren Mitarbeitern auch die Anerkennung ihrer Arbeit. Dass Menschen unsere handgemachten Produkte verschenken, freut uns jedes Jahr aufs Neue", sagt Detlev Troll, Werkstattleiter der Barmherzigen Brüder in Gremsdorf. Denn Corona prägt in diesem Jahr das Weihnachtsfest - und das Weihnachtsgeschäft: Es ist unsicher, ob und in welchem Rahmen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte stattfinden. Einige wurden bereits abgesagt.

"Werky gibt den Menschen mit Behinderung und Käufern eine digitale Alternative zu den traditionellen Weihnachtsmärkten. Dadurch profitieren Geschenksuchende und soziale Manufakturen gleichermaßen", sagt Christoph Andrews, Gründer und Geschäftsführer von Werky. red