Die beiden Katzenmädchen Juli und Jamaica haben zusammen mit neun weiteren Kumpels in Müll und Dreck gelebt. Alle konnten mit Fallen eingefangen und ins Tierheim gebracht werden. Inzwischen hat ein Großteil der Katzengruppe bereits liebevolle neue Familien gefunden. Nur Juli, Jamaica und zwei weitere Katzen sind noch auf der Suche.

Die grau getigerte Juli, geboren Ende 2019, ist kastriert und hat vermutlich einen leichten British-Shorthair-Einschlag. Jamaica, kastriert und circa 2018 geboren, könnte Perser-Vorfahren haben; sie hat längeres, rabenschwarzes Fell.

Alle elf Katzen, die aus dieser Haltung ins Tierheim kamen, waren bei ihrer Ankunft klapperdürr, sehr ungepflegt und teilweise auch verfilzt. Natürlich war keines der Tiere kastriert, von Entwurmung und Impfung ganz zu schweigen. Dies wurde inzwischen alles nachgeholt.

Die Katzen hatten vermutlich noch nie ein richtiges Zuhause und sollen nun endlich erfahren, wie schön es ist, gut versorgt und geliebt zu werden. Sie sind alle absolut lieb und gutmütig, nur ziemlich schüchtern, weshalb nun Katzenliebhaber mit Herz und Erfahrung gefragt sind. Lautes Geschrei und schnelle Bewegungen lösen einen Fluchtreflex bei ihnen aus. Deshalb wäre eine Familie mit schon größeren und vernünftigen Kindern für sie geeignet. Juli und Jamaica brauchen eine ruhige Atmosphäre, um sich sicher und geborgen zu fühlen. Sie haben bis jetzt ausschließlich in Wohnungshaltung gelebt und könnten daher wahrscheinlich auch als reine Wohnungskatzen glücklich werden. Ein mit einem Netz gesicherter Balkon sollte aber auf jeden Fall vorhanden sein. Mit anderen Katzen verstehen sich Juli und Jamaica sehr gut. Am schönsten wäre es aber, wenn die beiden zusammenbleiben könnten, denn sie verbindet eine enge Freundschaft. Die beiden liegen immer zusammen in einem Körbchen und kuscheln miteinander. Das Tierheim würde Juli und Jamaica daher gerne zusammen in eine liebevolle Familie abgeben.

Interessierte Katzenfreunde wenden sich an den Tierschutzverein Kronach, Ottenhof 2, Telefonnummer 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de, tierheim-kronach.de. red