In Stadt und Landkreis Bamberg gab es seit Mitte Oktober 52 Corona-Infektionen an den rund 250 Schulen sowie 14 Infektionen an den rund 150 Kindertagesstätten. Diese Bilanz zog am Freitag Landrat Johann Kalb (CSU), Leiter der Gesundheitsbehörde für die Region Bamberg.

In acht dieser insgesamt 66 Fälle wurde das Virus nachweislich in der Klasse oder Gruppe weitergetragen. In den anderen Fällen gab es keine weiteren Infektionen bei Klassenkameraden. Insgesamt mussten aufgrund dieser Infektionen knapp 1400 Personen und Schulen und fast 500 Menschen in Kindertagesstätten in Quarantäne.

Die aktuellen Fallzahlen haben Ende November eine weitere Höchstmarke erreicht: 864 Menschen in Stadt und Landkreis sind mit dem Coronavirus infiziert. 338 und der Stadt und 526 im Landkreis. Insgesamt wurden bisher 2377 Personen positiv getestet. 1431 gelten als virusfrei. 80 Menschen sind mit Corona verstorben.

Aufgrund der hohen Fallzahlen muss der Fachbereich Gesundheitswesen beim Landratsamt Bamberg seine Arbeit priorisieren. Gesundheitsexperten gehen davon aus, dass ab einem Inzidenzwert von 50 die Kontaktnachverfolgung nicht mehr gewährleistet werden kann. Dieser ist in der Region Bamberg seit Wochen überschritten. Positive Testergebnisse werden sofort mitgeteilt. Bei der Information über ne-gative Testergebnisse kann es in der aktuellen Situation zu Verzögerungen kommen, obwohl das Gesundheitsamt inzwischen mit mehr als doppelter Personalstärke arbeitet und seit März auch an Wochenenden besetzt ist. red Infizierte pro Kommune Bamberg 338 Altendorf 11 Baunach 7 Bischberg 19 Breitengüßbach 22 Burgebrach 14 Burgwindheim 11 Buttenheim 24 Ebrach 5 Frensdorf 27 Gerach 2 Gundelsheim 12 Hallstadt 17 Heiligenstadt 48 Hirschaid 49 Kemmern 3 Königsfeld 8 Lauter 6 Lisberg 6 Litzendorf 47 Memmelsdorf 26 Oberhaid 11 Pettstadt 10 Pommersfelden 10 Priesendorf 3 Rattelsdorf 16 Reckendorf 6 Scheßlitz 18 Schlüsselfeld 30 Schönbrunn 3 Stadelhofen 1 Stegaurach 11 Strullendorf 12 Viereth-Trunstadt 4 Walsdorf 5 Wattendorf 1 Zapfendorf 21 Gesamt Stadt/Land 864 Quelle: Landratsamt Bamberg Stand: 27. November 2020