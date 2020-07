Weitere Abgänge bei Brose?

Das gewöhnlich sehr gut unterrichtete Basketball-Magazin BIG hat am Wochenende gemeldet, dass sich der Basketball-Bundesligist Brose Bamberg von seinem Flügelspieler Kameron Taylor (25) getrennt hat. Der Klub hatte nach eigenen Angaben eine Ausstiegsklausel zum 15. Juli. Der Amerikaner kam vor der Saison 2019/20 und unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre.

Im gleichen Zug wolle sich, laut BIG, Bamberg auch vom U20-Nationalspieler Kay Bruhnke trennen. Der 18-jährige, 2,03 Meter große Aufbauspieler aus Neustadt an der Waldnaab unterschrieb 2018 einen Fünf-Jahres-Vertrag. Bruhnke bestritt jedoch nach Operationen an beiden Füßen seit Ende 2018 kein Spiel für das Brose-Farmteam Baunach in der dritten Liga.

Das Portal Sportando meldete, dass auch Bryce Taylor (33) nach drei Jahren in Bamberg seine Koffer packen soll. Der Amerikaner, der seit April 2018 einen deutschen Pass besitzt, hatte noch für die kommende Saison einen gültigen Vertrag, war aber zuletzt erneut an der Achillessehne verletzt. red