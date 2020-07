Wein und wandern

Wandertipp: Wer etwas über Frankens älteste Weinstadt und den Weinbau sowie etwas Geschichte erfahren möchte, ist auf dem Weinlehrpfad Hammelburg genau richtig und macht dabei noch eine kleine Wanderung durch die Natur. Start und Ende ist am Kloster Altstadt. Die sechs Kilometer lange Strecke ist in zwei Stunden gut zu gehen und führt an Schloss Saaleck vorbei durch Weinberge mit Blick auf Hammelburg, Ober- (Foto) und Untereschenbach. Die Schautafeln an der Strecke informieren auf unterhaltsame Weise. Foto: Martina Straub