In diesem Jahr mussten fast alle geplanten Veranstaltungen des Vereins für Gartenbau und Landespflege abgesagt werden. Dies betrifft auch die Adventsfeier im Dezember. Um den Vereinsmitgliedern die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, wurde eine Alternative überlegt. Und so startet heute ein kleines Weihnachtsrätsel, bei dem jedes Vereinsmitglied mitraten kann. Jeden Tag wird auf der Homepage des Vereines für Gartenbau und Landespflege Neuensee unter www.gartenbauverein-neuensee.de und auf Facebook unter "Verein für Gartenbau und Landespflege Neuensee" ein Hinweis veröffentlicht. Insgesamt gibt es, um den gesuchten weihnachtlichen Begriff zu erraten, 24 Hinweise. Jede richtige Lösung bekommt am Sonntag, 27. Dezember, zwischen 14 und 16 Uhr an der Gartenhütte im Vereinsgarten an der Schule einen Gewinn. Die Vereinsmitglieder können mit ihrem Lösungswort vorbeikommen und sich den Gewinn abholen. pstr