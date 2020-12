Als Weihnachtsgeschenk für Tierfreunde empfiehlt der Tierschutzverein Kronach wieder seinen Original Tierheim-Kronach-Kalender 2021. Es gibt ihn als reinen Hundekalender, als reinen Katzenkalender oder als gemischten Kalender mit Hunde- und Katzenmotiven. Bei allen Fotomodellen handelt es sich um aktuelle oder ehemalige Tierheimtiere. Anders als bei den handelsüblichen Kalendern hat jedes Tier einen Namen und eine Geschichte. Und der Kalender soll die herrliche Vielfalt an Rassen bzw. Mischlingen im Tierheim zeigen. Der Kalender (etwa Größe DIN A 4) kostet 16 Euro, bei Versand 18 Euro. Bestellen kann man ihn per E-Mail an tsvkc@gmx.de oder telefonisch unter 09261/20111. Erhältlich ist der Kalender auch direkt im Tierheim. Alle Motive findet man unter www.tierheim-kronach.de. red