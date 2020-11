Material: 2 Buchseiten/Papier, Wollfaden, Holzperle, Klebestift und Bastelschere Anleitung: 1. Die Materialien zurechtlegen. 2. Eine Buchseite quer und die andere längs falten. Sie sehen dann wie eine große und eine kleine Ziehharmonika aus. 3.Beide Teile in der Mitte zusammenbinden. Das geht am besten, wenn man sie davor einmal in der Mitte zusammenfaltet. 4. Die schmälere Seite sind die Flügel und die bereite wird zum Rock des Engels, in dem die Kanten zusammengeklebt werden. 5. Die Enden des Wollfadens können jetzt zusammengebunden und eine Holzkugel als Kopf aufgefädelt werden.