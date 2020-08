Wanderung zum "Großvater"

Nach der Corona-Zwangspause soll bei der Ortsgruppe des Frankenwaldvereins mit einer naturkundlichen Wanderung wieder ein Stück weit Normalität einkehren. Die Ortsgruppe lädt am Sonntag, 9. August, zum Wiederbeginn der Wandersaison ein. Wanderwart Rudolf Senftleben führt die Wanderer zum ehrwürdigen "Großvater", einem längst verfallenen Baumriesen nordöstlich der Hinteren Schnaid, an dessen Standort eine junge Tanne gepflanzt wurde. Die etwa acht Kilometer lange Wanderung beginnt am Wanderparkplatz beim Kohlenmeiler im Thiemitztal bei Wallenfels und führt durch schattige Wälder. Eine Einkehr ist im Anschluss geplant. Treffpunkt für Wanderfreunde ist um 14 Uhr am Kulturzentrum zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Direkte Anfahrt zum Startpunkt im Thiemitztal ist bis 14.15 Uhr jederzeit möglich. Weitere Infos bei Rudolf Senftleben, Telefon 09262/993048. red