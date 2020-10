Eine Wanderung in der Rhön mit abschließendem Gottesdienst findet am Sonntag, den 11. Oktober statt, die mit einem Gottesdienst an der Thüringer Hütte endet. Treffpunkt für alle Wanderer ist um 14 Uhr am Parkplatz Schornhecke (Hochrhönstraße, Kreuzung Ehrenberg - Oberelsbach, in Richtung Ehrenberg). Bitte beachten, da es Verwirrung gibt: Treffpunkt für alle Gottesdienstteilnehmenden: 17 Uhr am Freiluftaltar an der Thüringer Hütte, nicht 18 Uhr, um 18 Uhr wird es schon zu dunkel. Die Wanderung dauert ca. drei Stunden und wird an drei Stellen durch einen Geistlichen Impuls begleitet. Vom Parkplatz Schornhecke sind es etwa neun Kilometer bis zur Thüringer Hütte. Wer sich die Strecke zu Fuß nicht zutraut, kann auch gleich zum Gottesdienst an der Thüringer Hütte kommen. Verantwortlicher Ansprechpartner: Pfarrer Matthias Karwath. red