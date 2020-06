Wanderung im Maintal

Am Sonntag, 28. Juni, will der Haßbergverein in Königsberg sein Wanderprogramm 2020 fortsetzen. Die ursprünglich für diesen Tag vorgesehene Fahrt nach Bad Kissingen entfällt und soll an einem späteren Termin nachgeholt werden.

Der Haßbergverein wandert stattdessen am 28. Juni von Eltmann aus am Main entlang nach Eschenbach und oberhalb des Maintals zurück nach Eltmann bis zur Wallburg. Die Länge der laut Vereinsangaben "sehr abwechslungsreichen Wanderung" beträgt rund sechs Kilometer. Eine gemeinsame Schlusseinkehr soll nicht stattfinden. Stattdessen ist am Wallburgturm eine Rast mit Rucksackverpflegung möglich.

Anmeldung ist notwendig

Die Abfahrt mit eigenen Autos ist um 13 Uhr am Hallenbad in Königsberg. Wegen der Coronakrise werden die Teilnehmer gebeten, sich telefonisch unter Nummer 0175/8357340 beim Wanderführer anzumelden. red