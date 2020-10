Mehr erfahren über "Hubertushöhe und Ködel" sowie den Wald kann man bei einer geführten Wandertour mit Angelika Wunder am morgigen Mittwoch, 30. September, um 14 Uhr im sehr schönen, artenreichen Gebiet zwischen Hubertushöhe und Ködeltalsperre. Die Wanderführerin, von Förstern und dem AELF speziell für diese Waldwandertour vorbereitet, wird den Teilnehmern Interessantes über Zustand und Zukunft unseres Waldes sowie über Flora und Fauna im dortigen Naturschutzgebiet "Mäusbeutel" erzählen. Die Wanderung ist auch für Kinder gut geeignet.

Die Teilnehmer sollten festes Schuhwerk tragen und ausreichend Getränke mitnehmen. Dauer circa 2,5 Stunden, Kosten 8 Euro pro Person, Treffpunkt ist am Obere Parkplatz an der Hubertushöhe (Steinwiesen). Teilnahme ist nur möglich nach Voranmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Tel. 09262-1538 oder mobil 0175/3789750 oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. red