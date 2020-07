Wandern mit dem Rhönklub

Der Rhönklub Garitz organisiert am Sonntag, 2. August, eine Ganztageswanderung rund um den Ellertshäuser See. Die Streckenlänge beträgt etwa elf Kilometer, eine Einkehr ist in Reichmannshausen geplant. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Seeplatz Garitz. Am Sonntag, 16. August, findet eine Wanderung auf dem Wasserkuppenrundweg mit Einkehr in der Hessischen Rhön statt. Die Strecke beträgt etwa zehn Kilometer. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr am Seeplatz in Garitz und bilden Fahrgemeinschaften. Der Spessart ist das Ziel der Wanderung am Sonntag, 30. August, die Strecke ist etwa 14 Kilometer lang und führt über Partenstein, Habichtstal und Wiesthal. Treffpunkt am Bahnhof Bad Kissingen ist um 8.30 Uhr. Der Rhönklub weist darauf hin, dass auch im Monat August weder ein Klub- noch ein Kegelabend stattfindet. sek