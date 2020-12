Die Gemeinden Aurachtal und Oberreichenbach erhalten eine Spende in Höhe von 5400 Euro der Volks- und Raiffeisenbank "meine Bank". Der Betrag wird auf 18 unterschiedliche Vereine und Organisationen aufgeteilt, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank, die unter anderem eine Filiale in Münchaurach betreibt. Mit dieser Spende möchte das Kreditinstitut die Vereinsarbeit stärken und das Engagement in der Region belohnen - besonders in diesem außergewöhnlichen Jahr.

Stellvertretend für 18 Spendenempfänger nahmen der Oberreichenbacher Bürgermeister Klaus Hacker (FW) und der Aurachtaler Bürgermeister Klaus Schumann (ÜWB) die Spende entgegen. Spenden gingen zum Beispiel an die freiwilligen Feuerwehren in Münchaurach und Oberreichenbach, an die örtlichen Kindergärten wie auch an Gesangvereine.

Bürgermeister Schumann bedankte sich im Namen aller Spendenempfänger: "Besonders durch zusätzliche Hygienemaßnahmen aufgrund von Corona entstehen für viele Vereine hohe Kosten, die zu einer finanziellen Belastung werden können. Daher kommt die Spende der VR-Bank gerade jetzt für viele sehr gelegen." Auch Bürgermeister Hacker ist dankbar, dass sich "die Vereine in diesem herausfordernden Jahr wiederholt über Spenden freuen dürfen". Seit vielen Jahren unterstützt die VR-"meine Bank" zum Jahresende regionales Engagement mit einer Spende. Eine Veranstaltung zur Spendenübergabe musste wegen der aktuellen Corona-Lage ausfallen. Eine Spende erhalten die Vereine dennoch, um sie besonders jetzt finanziell zu entlasten. Die Übergabe der Spenden an die einzelnen Vereine erfolgte kontaktlos per Brief und Überweisung. red