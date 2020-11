Von Ende September bis Anfang November hat die Stadt Erlangen zu einer Online-Beteiligung aufgerufen: Bürger konnten dabei Standorte für 1000 neue Fahrradbügel in der Innenstadt vorschlagen. Nach Ende des sechswöchigen Beteiligungszeitraums zieht das städtische Referat für Planen und Bauen eine positive Bilanz. Insgesamt 257 Standortvorschläge sind eingereicht worden. Insgesamt 5546 "Likes" - also "Gefällt mir"-Angaben - zu bereits eingetragenen Standorten sind vergeben worden. Diese verteilen sich schwerpunktmäßig auf der Achse vom Martin-Luther- bis zum Besiktas-Platz sowie den Bohlen- und den Lorlebergplatz. Im nächsten Schritt erfolgt die interne Auswertung und Analyse der Vorschläge im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung. Nach erfolgter Prüfung geht das Ergebnis in den Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschuss des Stadtrats. Parallel wird im Internet unter www.erlangen.de über die Auswertung informiert. red