"Von der Liebe bis zum Wein" lautet der Titel des zehnten Orgelkonzerts im 32. Bad Kissinger Orgelzyklus am Sonntag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche mit dem Konzertorganisten Manuel Braun. Er studierte Kirchenmusik und Konzertfach Orgel an der Musikhochschule in Mainz. Seit 2004 war er an den Kathedralen in Mainz, Fulda und Worms tätig. Seit 2013 ist er Kantor in Frankfurt-Niederrad und seit 2017 künstlerischer Leiter des Höchster Orgelsommers. Zu hören sind die Ouvertüre aus der Oper Carmen von Georges Bizet, die Sonate A-Dur von Carl Philipp Emmanuel Bach, die Orgelsymphonie e-Moll von Georges Jakob und die Fränkischen Weintänze von Hans Uwe Hielscher. Die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn. Foto: Anna Lena Bleuel