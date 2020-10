Die Volkshochschule Kronach bietet mit Ludwig Zech eine Geschichtswanderung im südlichen Landkreis Kronach für Kinder und Erwachsene zum Rinnlesbrunnen und dem alten Kreuzstein zum Thema "Wolf die Maad", an.

Die Wanderung beginnt in Beikheim am historischen Dorfbrunnen aus dem Jahr 1569 und führt über den Beikheimer Weinberg in die nach dem 30-jährigen Krieg entstandene Siedlung Rotberg. Weiter geht es zum Rinnlesbrunnen. Eine Kostprobe der guten Trinkwasserqualität kann mit eigenem Trinkgefäß getestet werden. Kurze Zeit später erreichen die Teilnehmer den alten Kreuzstein "Wolf die Maad" der vermutlich im 16. Jahrhundert aufgestellt wurde. Auf der alten Gerichtsgrenze geht es zum Dreiherrenstein aus dem Jahr 1749 und weiter nach Schmölz. Dort besuchen die Teilnehmer die Dorfbrauerei. Nach einer Einkehr geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Exkursion findet am Samstag, 10. Oktober, von 13 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am Dorfbrunnen in Beikeim. Anmeldung über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red