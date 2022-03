"Es ist an der Zeit, für Kinder und Jugendliche wieder etwas zu tun", sagt Diakon Michael Schindler. Er ist für die Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat Michelau zuständig, zu dem auch die Kirchengemeinden Lahm, Gleußen, Schottenstein, Heilgersdorf, Gemünda und Tambach gehören. Und er tat etwas: Über die evangelische Jugend Neustadt/Aisch organisierte er mit seinem Team einen ganzen Anhänger mit rund 300 000 farbigen Legosteinen. Die Aktion war Kindern von der 1. bis zur 5. Klasse vorbehalten. Bei vier Veranstaltungen im Dekanat war der Anhänger aus Neustadt/Aisch im Einsatz, und überall waren die Kinder mit großer Begeisterung bei der Sache. Die finale Veranstaltung fand vor kurzem im Gemeindehaus in Schottenstein statt. Hier wurde in allen Räumen ganz ohne Smartphone oder Computer fleißig gebaut. 23 Kinder, die auch aus den umliegenden Kirchengemeinden kamen, sollten eine Legostadt bauen. Dabei entstanden innerhalb von vier Stunden auch ein Zoo und ein Kino neben einem Fußballstadion und einem Flughafen.

Vom 1. bis 3. April veranstaltet die evangelische Jugend im Dekanat Michelau eine Jugendfreizeit für Kinder der Klassen 1 bis 5 im Jugend- und Freizeitheim in Triebsdorf. Um das Mittelalter geht es bei den Kindertagen vom 19. bis 23. April, die im Christian-Keyßler-Haus in Schwarzenbach am Wald für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren stattfindet. Mehr Informationen dazu sind beim Dekanatsjugendreferenten Reiner Babucke in Michelau, Telefon 09571/9476371, oder per E-Mail an ej.dekanat.michelau@elkb.de zu bekommen. mst