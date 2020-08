Wir fragten Bruno Beierlorzer, den Hauptansprechpartner für die Immobilienlotsen in der Großgemeinde Steinwiesen. Wie wurde das Angebot seit Beginn im Mai 2019 angenommen? Bruno Beierlorzer: Im Wesentlichen wurden Formalien zur Einstellung des Objekts auf die Internetseite des Marktes Steinwiesen angefragt. Es musste erst alles gut bekannt werden, denn nicht jeder ist bereit, einen An- und Verkauf nach außen zu tragen und eine fremde Person einzubeziehen. Können Sie trotzdem Erfolge vermelden? Ja, eigentlich sind wir ganz zufrieden. Bei mit waren es sechs Beratungen und Vermittlung von Interessenten. Zwei Häuser konnten an junge Familien vermittelt werden. Für zwei weitere Häuser fand ein Besitzerwechsel statt. Und wie sieht es bei den anderen Lotsen aus?

Hans Kuhnlein hatte drei Beratungen, ein Haus wurde an eine junge Familie verkauft. Eugen Bätz hatte in Neufang zwei Informationskontakte. Heinz Kolb, Birnbaum, hatte ebenfalls zwei Informationskontakte und ein Leerstand fand einen neuen Besitzer. In Nurn führte Jürgen Eckert zwei Gespräche ohne konkretes Ergebnis. Das ist doch schon ganz ordentlich. Das Projekt wird deshalb sicher auf jeden Fall fortgesetzt, nehme ich an? Ja, auf jeden Fall, und vielleicht legen manche Bürger doch ihre Scheu ab und lassen sich bei ihren Vorhaben helfen. Was würden Sie sich für die Zukunft für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit noch wünschen?

Mehr Offenheit der Bürger und dass am Stammtisch mehr Positives geredet wird anstatt über alles zu schimpfen. Die Fragen stellte Susanne Deuerling.