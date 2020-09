Manchmal fehlt nur ein höherer Randstein ... Starkregenereignisse können aufgrund der in kurzer Zeit hohen Niederschlagsmengen enorme Schäden anrichten. Und natürlich besteht auch weiterhin die Gefahr von Hochwassern. Wie die Kommune hier gegenarbeiten kann, wurde in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats in Zapfendorf deutlich. Themen waren auch die Erweiterung eines Betriebsgeländes in Sassendorf und die vielen aktuellen Baustellen.

Martin Löffler von Gaul Ingenieure kennt sich in der Region bereits aus. Für die Verwaltungsgemeinschaft Baunach erarbeitet er ein "Integrales Konzept zum kommunalen Sturzflut-Risikomanagement" - und jetzt auch für den Markt Zapfendorf. Die ersten Schritte, die zu gehen sind, stellte er nun den Räten vor.

Das Konzept legt nicht nur einen Fokus auf das typische Hochwasser, sondern betrachtet auch Starkregen. "Auch außerhalb der eigentlichen Gefahrenzonen traten schon Überflutungen auf", erklärte Bürgermeister Michael Senger. "Nun werden wir mögliche Gefahrenpunkte lokalisieren und ermitteln, welche Schutzmaßnahmen in Frage kommen." Das Konzept selbst wird vom Freistaat Bayern mit 75 Prozent bezuschusst, später sind Fördergelder für daraus abgeleitete Maßnahmen möglich. Dies könnten zum Beispiel Rückhaltebecken, Ausbau von Gewässern, Vorsorge oder auch direkter Objektschutz sein.

Vermessungsarbeiten wurden bereits durchgeführt, aktuell liefen die hydraulischen Berechnungen, so Löffler. Bis Ende des Jahres sollten die Ergebnisse vorliegen, so dass dann die Gefahren- und Risikobeurteilung anlaufen könne. Besonders betrachtet werden auch wichtige (kommunale) Gebäude und Einrichtungen wie die Feuerwehr - ist sie im Fall von Überflutungen überhaupt einsatzbereit? -, Schule und Rathaus sowie Firmen, die über Risikopotenzial verfügen. "Zudem ist es für uns wichtig, dass wir von den Bürgern Informationen bekommen, wo bisher Überflutungen auftraten." Den Ingenieuren können daher, neben einem Fragebogen, der demnächst veröffentlicht werden soll, auch Fotos oder Videos übergeben werden. In allen Ortsteilen sind zudem Informationsveranstaltungen geplant.

Einstimmig gingen Änderungen zum bereits genehmigten Bauantrag für Teilabriss und Teilersatzneubau für die Kindertagesstätte St. Franziskus durch. Zwei Kindergarten- und zwei Kinderkrippengruppen sollen im Neubau untergebracht werden. Der Abriss des betreffenden Gebäudeteils ist für Ende Oktober angedacht.

Arbeiten liegen im Plan

Gebaut wird zurzeit an der neuen Krippe an der Kindertagesstätte St. Christophorus. Laut Bürgermeister liegen die Arbeiten im Plan, es gebe lediglich, bedingt durch die Corona-Situation, bei einigen Materialien Lieferverzögerungen. Die Fertigstellung sei für März 2021 geplant.

Umfangreich informierte Senger die Räte über die aktuellen Bauprojekte. Die Sanierung der Trinkwasserleitungen sei kürzlich in Zapfendorf und Unterleiterbach gestartet, in Lauf gehe es demnächst los. Aufgrund einer Lagerfläche für Baumaterialien am Oberweg sei eine Unterschriftenliste von Anwohnern eingegangen mit der Forderung, aufgrund des hohen Baustellenverkehrs und der Verschmutzung der Straße einen alternativen Lagerplatz zu suchen. Das sei allerdings nicht möglich, da die Gemeinde keine geeignete Fläche in der Nähe der Baustellen besitze. Der Schwimmbadparkplatz scheide aus, da der Untergrund beschädigt würde. Zudem liege die aktuelle Fläche direkt neben dem BMI-Milchwerk im Gewerbegebiet. Sie werde bis voraussichtlich Ende kommenden Jahres genutzt. Sollten danach die Sanierungsarbeiten in anderen Bereichen weitergehen, etwa in der Hauptstraße und Bamberger Straße, käme eine Verlagerung in Frage.

Aufgrund lediglich eines eingegangenen Angebots, das um mehr als 60 Prozent über der Preiskalkulation der Architekten lag, wurde die Ausschreibung für die Gestaltung der Außenanlagen am Kindergarten St. Christophorus aufgehoben und die Arbeiten wurden neu ausgeschrieben. Abgeschlossen sei hingegen der Bau des Kunstrasenspielfeldes. Vom SV Zapfendorf werden in Eigenleistung noch Spielfeldbarrieren und Betonplatten verbaut, eine Einweihung könne voraussichtlich im Oktober stattfinden.